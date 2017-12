Aneel reajuste tarifa da Chesp em 15,3% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou hoje o índice médio de reajuste de 15,3% para as tarifas da Companhia Hidrelétrica São Patrício (Chesp), em Goiás. No ano passado, o reajuste médio da Chesp foi de 21,66%. O aumento entrou em vigor hoje. A Chesp atende 25,6 mil unidades de consumo em nove municípios do Estado. Como determina a legislação, os porcentuais de reajuste variam de acordo com as diferentes classes de consumo. Assim, para os consumidores de energia de baixa tensão, como residências, o reajuste médio é de 7,04%, e para os de alta tensão, como indústrias, a média é de 15,70%. Nenhum desses porcentuais inclui PIS, Pasep e Cofins.