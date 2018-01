Aneel: reajustes de tarifas na região Norte A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou reajustes de 12,07% nas tarifas da Manaus Energia, 11,54% nas da Companhia Energética do Amazonas (CEAM), 11,43% nas da Boa Vista Energia e de 11,07% nas da Companhia Energética de Roraima (CER). Os aumentos entram em vigor amanhã, com sua publicação no Diário Oficial. Para autorizar os reajustes, a agência levou em conta os custos operacionais específicos de compra de energia elétrica, serviços do sistema, encargos da Conta de Consumo de Combustível (CCC), Reserva Global de Reversão (RGR) e a taxa de fiscalização, bem como a elevação da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de 2% para 3%. A Aneel lembrou que o último reajuste tarifário dessas distribuidoras ocorreu em junho do ano passado. A Manaus Energia atende um universo de 313.242 consumidores na capital amazonense; a CEAM fornece energia para 132.817 consumidores em 63 municípios; a Boa Vista Energia atende 47.298 casas na capital de Roraima e a CER atende 15.269 consumidores em 15 municípios daquele Estado.