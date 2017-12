Aneel realiza audiência para revisão tarifária da Elektro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará nesta terça-feira, dia 29, uma audiência pública em Limeira (SP) para discutir a revisão tarifária periódica da Elektro Eletricidade e Serviços S/A. A Agência propôs conceder reajuste de 28,21%, dos quais 21,75% serão concedidos neste ano e a diferença de 6,46 pontos percentuais será reposta em quatro parcelas anuais, de 2004 a 2007. A Aneel propôs ainda aplicar no reajuste das tarifas da Elektro, em 2004, um redutor de produtividade (Fator X) de 2,38%. Os índices finais deverão ser divulgado em 27 de agosto. A audiência pública começará às 8h00, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Na quarta-feira haverá outra audiência pública em Três Lagoas (MS), para ouvir também os clientes matogrossenses da distribuidora.