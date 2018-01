Aneel realiza no Rio leilão de linhas de transmissão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza hoje às 10 horas na Bolsa do Rio leilão de sete lotes de linhas de transmissão de energia elétrica. A expectativa é que os projetos deverão gerar investimentos de R$ 2,87 bilhões nos próximos dois anos. A previsão da agência é que serão construídos cerca de 3.255 quilômetros de linhas, em sua maioria destinadas ao escoamento da energia da hidrelétrica de Tucuruí, em fase final de conclusão da segunda etapa. São cerca de 4.000 MW adicionais. As 21 novas linhas e oito subestações são capazes de transmitir cerca de 1.300 MW de energia do Norte para o Sudeste, ou vice-versa. O leilão, que terá 30 empresas participantes - nacionais e estrangeiras -, será o primeiro baseado no índice IPCA como indexador, calculado pelo IBGE. Os leilões anteriores da Aneel foram todos realizados tomando como referência o IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).