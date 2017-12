Aneel regula serviços de energia elétrica O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, anunciou ontem que as distribuidoras de energia elétrica do País terão de estabelecer contratos de adesão para o fornecimento de eletricidade aos 40 milhões de consumidores residenciais. O documento tem 125 artigos que entrarão em vigor na sua totalidade em, no máximo, 12 meses. O diretor da Aneel assegurou que os fiscais da agência vão avaliar se as diretrizes estão sendo cumpridas, mas sustentou que o consumidor, se perceber algum desrespeito ao regulamento, deve denunciar à Aneel por meio da central de atendimento 0800 61 2010. Uma das inovações, segundo Abdo, diz respeito à cobrança indevida da conta de luz. Caso fique comprovado que o consumidor pagou a mais pelo serviço, a distribuidora terá de devolver o dinheiro em dobro no mês seguinte à descoberta do erro. Esta medida entra em vigor de imediato. Veja mais informações no link abaixo.