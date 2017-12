Aneel rejeita reajuste de 36,6% para Cerj Os custos e informações apresentados pela Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) no processo de revisão tarifária periódica resultariam em um reajuste tarifário de 36,62%, caso fossem aceitos integralmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Mas o órgão regulador propôs, de forma preliminar, um reajuste de 11,59% no processo de revisão tarifária da Cerj, que deverá estar concluído até 31 de dezembro próximo, com o anúncio de um índice definitivo. As razões dessa discrepância foram debatidas ontem, durante audiência pública do processo de revisão tarifária, realizada em Niterói (RJ). De acordo com informações da Aneel, alguns pontos apresentados pela Cerj não foram aceitos pela Agência. Pontos discordantes Segundo a Aneel, a Cerj informou à Agência, por exemplo, um total de despesas operacionais de R$ 391,9 milhões. Dentro do critério de empresa de referência definido pela Aneel, que estabelece parâmetros de custos operacionais, a Agência considera que o nível ideal seria de R$ 283,6 milhões. Outro ponto em que houve uma discrepância entre os dados apresentados pela concessionária e os números aceitos pela Agência foi em relação à inadimplência na área de concessão da companhia. A inadimplência e as perdas comerciais são grandes problemas enfrentados pelos controladores da Cerj desde a privatização da companhia. A Cerj informou à Aneel um nível de inadimplência de R$ 46,9 milhões, o que representa R$ 23,90 por consumidor/ano, segundo dados da Agência. A Aneel considerou apenas R$ 6,1 milhões, o equivalente a R$ 3,14 por consumidor por ano. Segundo informou a Aneel, a agência admite somente uma inadimplência equivalente a 0,5% do faturamento bruto e pretende reduzir esse índice até atingir 0,2% a partir de dezembro de 2006.