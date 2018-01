Aneel remarca leilão de transmissão para 28 de outubro

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) remarcou a segunda etapa do leilão de transmissão para o dia 28 de outubro. Inicialmente marcada para 2 de setembro, a licitação foi adiada a pedido dos investidores, que pediram mais tempo para analisar os lotes.

A Aneel ainda não decidiu se fará mudanças na receita dos lotes do leilão. Se houver essa necessidade, o edital terá que ser republicado até 28 de setembro, um mês antes do leilão. O novo cronograma prevê a homologação da licitação em 16 de dezembro e a assinatura dos contratos de concessão em 23 de janeiro.

No início de agosto, a Aneel havia aprovado o edital do leilão e elevado a receita dos lotes em 10,2%. O motivo foi a redução da participação do BNDES, que antes financiava 70% do valor dos empreendimentos, para 50%. A licitação teria 25 lotes e previa investimentos de R$ 12,6 bilhões.

Os lotes somavam 6,8 mil quilômetros de linhas de transmissão nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará.