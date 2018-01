Aneel revisará tarifas de energia elétrica O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, divulgou ontem três minutas de resolução que estabelecem critérios para reajustes e revisões tarifárias da energia elétrica. Os textos vão a consulta pública e ficarão prontos em maio. As resoluções tratam dos reajustes tarifários que ocorrem anualmente e das revisões periódicas e extraordinárias. Uma minuta estabelece o roteiro e os prazos das propostas que devem ser apresentadas pelas concessionárias ao solicitar a revisão. Outra minuta de resolução trata da revisão tarifária extraordinária das tarifas de energia elétrica, e pretende indicar em que situações as empresas poderão requerer reajuste em suas tarifas fora da data dos reajustes anuais. A revisão tarifária extraordinária pode ser concedida nos casos de variações acentuadas nos custos das empresas. É o caso, por exemplo, de uma mudança na política cambial, como a do início de 1999. Segundo Abdo, a Aneel tem negado a maioria dos pedidos de revisão. Na última reunião semanal da diretoria, na terça-feira, foram negados os pedidos de reajustes de 1,32% nas tarifas da Companhia Hidroelétrica do São Patrício (Chesp), no Estado de Goiás, e de 4,17% nas tarifas da Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), no Paraná. As empresas alegam desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.