Aneel suspende encargo que onera conta de luz A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a cobrança do Encargo de Aquisição de Energia Elétrica Emergencial está interrompida. Segundo a agência, a suspensão está em vigor desde domingo, por conta da elevação do nível dos reservatórios das hidrelétricas do Nordeste e do desligamento de usinas termelétricas emergenciais localizadas na região. O encargo estava em vigor desde 1º de janeiro deste ano, no valor de R$ 0,004681/kWh. "Ele vinha sendo rateado por todos os consumidores do País atendidos pelo Sistema Interligado Nacional, com exceção dos residenciais com consumo mensal inferior a 350 kWh, e dos rurais com consumo menor que 700 kWh por mês", afirma o comunicado da Aneel. "Com a suspensão da cobrança, os consumidores deixam de pagar, em média, 1,9% em suas contas de energia elétrica, porcentual que corresponde ao impacto tarifário decorrente do início da vigência do encargo." No entanto, o encargo poderá voltar a ser cobrado se houver necessidade de geração de energia emergencial. A agência explica que, em janeiro, quando pagaram o encargo os consumidores realizaram uma antecipação de recursos para permitir a cobertura dos custos com a geração de energia das termelétricas emergenciais do Nordeste. No entanto, a receita proveniente da venda da energia produzida por essas usinas no Mercado Atacadista de Energia (MAE) em janeiro irá gerar um crédito para os consumidores que poderá ser utilizado para abater pagamentos futuros do encargo. Ou então para abater outro encargo que continua a ser pago pelos consumidores, o de Capacidade Emergencial (seguro-apagão), no valor de R$ 0,0085 por kWh.