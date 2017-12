Aneel tentará anular venda de energia entre empresas Copel A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende recorrer, nos próximos dias, à Justiça contra a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, que autorizou a geradora do grupo a continuar vendendo energia à distribuidora Copel até 2015. O objetivo da Aneel é derrubar a liminar antes do dia 7 de dezembro, para que as duas empresas Copel - geradora e distribuidora - possam participar do leilão de energia existente. Nesse leilão, as geradoras oferecerão a energia a um "pool" de distribuidoras, conforme determina a legislação do "Novo Modelo", que entrou em vigor neste ano. Essa regra, da desverticalização, já constava do modelo de mercado elaborado no governo anterior e foi mantida pelo atual.