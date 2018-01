Aneel vai fiscalizar apagões ocorridos no Rio Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estarão hoje e amanhã em Itaipava e Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, fiscalizando as instalações da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj) para identificar as causas dos apagões ocorridos nos últimos 15 dias na área de concessão da distribuidora. Os técnicos da Aneel deverão apurar as conseqüências e as responsabilidades pelas interrupções no fornecimento de energia. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da Aneel, caso os fiscais encontrem alguma irregularidade, a Agência poderá emitir termo de notificação para a distribuidora fluminense. A equipe de fiscalização da Aneel esteve na semana passada nas cidades de Teresópolis e Niterói para verificar as conseqüências do apagão do dia 12 deste mês, provocado por um curto-circuito em um disjuntor da subestação de Teresópolis.