Aneel vai fiscalizar Light A Light será a primeira das 64 distribuidoras a passar pelo processo de fiscalização técnica e comercial da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que foi antecipado de março para janeiro. De acordo com nota divulgada pela Aneel, na próxima segunda-feira, dia 15, dez técnicos da Aneel vão iniciar ações de fiscalização na Light, concessionária que fornece energia para a cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio, totalizando 30 municípios. De acordo com a nota oficial da Aneel, a fiscalização compreendereá aspectos técnicos e comerciais. A fiscalização anual estava prevista para março, mas foi antecipada para esse mês "em função dos cortes sucessivos de energia ocorridos em dezembro em várias regiões atendidas pela Light". A Aneel informou que, independentemente da fiscalização antecipada, prosseguirão as investigações e análises dos apagões que ocorreram em parte da área de concessão da Light, entre 12 e 25 de dezembro. A Light já foi notificada pela Aneel e apresentou defesa pelos problemas verificados na subestação Frei Caneca, em 13 de dezembro e na rede de distribuição subterrânea do Lema, em 15 de dezembro.