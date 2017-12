Aneel vai incentivar investimentos em subtransmissão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) colocará em audiência pública na próxima semana o texto de uma resolução para tentar resolver a falta de investimentos na área de subtransmissão, que ameaça provocar apagões localizados. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, a idéia é que a nova regulamentação esteja aprovada até o dia 20 de dezembro. A norma deverá fazer com que a atribuição de investir na expansão do segmento de subtransmissão ? os pontos de conexão das linhas de transmissão às redes de distribuição ?, que está com as distribuidoras, passe para as transmissoras, com a ressalva de que os custos da expansão serão rateadas entre as distribuidoras beneficiadas com a expansão. Risco de apagão A falta de investimentos na área de subtransmissão pelas distribuidoras está criando gargalos em várias regiões do País - entre elas o Estado de São Paulo, o que provoca o risco de interrupções localizadas do fornecimento se houver aumento do consumo. Abdo procurou eximir a Aneel da responsabilidade de mudanças da regulamentação deste segmento que implicaram em uma paralisia nos investimentos na subtransmissão. Ele lembrou que a primeira modificação na regulamentação, que transferiu a atribuição dos investimentos das transmissoras para as distribuidoras, foi feita com o objetivo de impedir que todos os consumidores arcassem com obras que beneficiariam somente uma distribuidora.