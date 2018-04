Aneel vai leiloar concessões para 8 novas usinas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá leiloar concessões para construção e exploração de oito novas usinas hidrelétricas, no dia 12 de julho. O diretor-geral da agência, José Mário Abdo, anunciou que o leilão será realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e o edital estará disponível, a partir de amanhã, na página da Aneel na internet (www.aneel.gov.br). As usinas terão capacidade instalada conjunta de 1.584 megawatts (MW) e serão construídas em cinco Estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Maranhão. Segundo a Aneel, as usinas demandarão investimento total de R$ 3,5 bilhões. Três dessas hidrelétricas deverão entrar em operação até 2006 e as demais, até 2007. Elas deverão beneficiar uma população de 12,1 milhões de habitantes. Segundo Abdo, durante os 35 anos da concessão, as usinas vão gerar receita de R$ 187,8 milhões para os cofres do Tesouro Nacional. Esse valor, que é nominal, refere-se ao pagamento das outorgas. Abdo informou ainda que até o fim deste mês, a agência deverá lançar o edital de licitação de linhas de transmissão de energia. Segundo ele, neste ano serão realizados dois leilões, de um total de 5.149 quilômetros de novas linhas, que deverão beneficiar principalmente a região Nordeste e, também, reforçar a interligação entre o Sul e Sudeste. No segundo semestre do ano, a Aneel deverá realizar licitação de nove concessões de usinas hidrelétricas que, juntas, terão potência instalada de 2.734 MW.