Aneel vai notificar CEEE por apagão no RS A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que irá notificar na próxima semana a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE) pelo apagão que atingiu ontem dois terços dos municípios do Estado. Segundo a Aneel, foi confirmada a versão de que a causa do apagão foi falha humana na operação da subestação Gravataí 2. A Aneel informa que se ficar constatado que houve negligência da empresa, a CEEE poderá ser multada. A multa máxima da Aneel é de 2% do faturamento da empresa. De acordo com nota divulgada pelo órgão regulador, a fiscalização da Aneel constatou que houve falha de procedimento da equipe de manutenção da CEEE, que provocou um curto-circuito na subestação. Essa falha foi agravada por problemas no sistema de proteção, que não evitou que a queda de energia se propagasse para grande parte do Estado. Após a notificação, a CEEE terá 15 dias para encaminhar à Aneel um relatório sobre as causas do acidente.