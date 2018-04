Aneel vai regulamentar MP do setor elétrico A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá editar uma resolução para regulamentar a Medida Provisória do setor elétrico e garantir que as indústrias eletrointensivas paguem um porcentual inferior a 7,9% pelo "seguro-apagão". Segundo a assessoria da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), a resolução trará uma gradação de alíquotas nas tarifas elétricas dessas indústrias, proporcional à quantidade de energia que a empresa disponibilizar para o mercado em situações de crise. Os vetos presidenciais a trechos da MP eliminaram partes do texto que garantiam a essas indústrias o pagamento de reajuste de apenas 2,9%. Mas segundo a assessoria da GCE, a cobrança de reajustes menores será possível porque a medida provisória estabelece que o porcentual a ser pago pelas indústrias em geral é de até 7,9%. Ainda de acordo com a assessoria, o governo assegurou aos parlamentares que está mantida a intenção de dar um reajuste diferenciado para as eletrointensivas. Pelo texto aprovado pelo Congresso as empresas, em momentos de crise, deixariam de produzir e venderiam para a Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica Emergencial (CBEE) a energia que não foi utilizada. A assessoria da GCE explicou que a resolução da Aneel permitirá às empresas venderem essa energia no mercado atacadista, e a diferença entre o que a indústria pagou pela energia e o que apurou no mercado se reverteria para diminuir a conta do consumidor. "Foi avaliado que seria mais interessante do que pagar para ela não consumir", afirmou a GCE, por meio de sua assessoria. O assunto será discutido pelo núcleo executivo da Câmara de Gestão.