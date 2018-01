Aneel vai testar risco de possível racionamento de energia O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, anunciou nesta quarta, ao lado do ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu fazer um "teste" em dezembro sobre a situação do fornecimento de gás natural às usinas termelétricas para somente depois disso calcular qual é, de fato, o risco de o País sofrer um novo racionamento de energia nos próximos anos. A Aneel decidiu na terça-feira retirar do estoque de energia disponível no País 2.888 megawatts (MW) que deveriam ser gerados por 10 usinas termelétricas, após constatar que elas não dispunham de gás natural suficiente para operar a plena carga. A medida, como admite o próprio Kelman, pode aumentar a percepção de risco de racionamento de energia para os próximos anos. Apesar disso, disse ele, "o comitê chegou à conclusão de que, possivelmente, agora em dezembro haja mais gás do que foi observado em setembro/outubro (quando a Aneel constatou o problema). E por conta disso determinou que seja feito um teste". Rondeau disse que o comitê decidiu, por consenso, que após esse teste, os dados sobre o fornecimento de gás em dezembro serão encaminhados ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que fará, então, o cálculo do novo nível de risco de racionamento. Um documento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) enviado à Aneel em outubro apontava que o risco de racionamento na região Sudeste em 2007 poderia aumentar de 6,95% para até 16,75% com a exclusão das termelétricas sem gás. Rondeau disse ontem, entretanto, que esse estudo estava incompleto, por não levar em conta "uma série de variáveis" e que, por isso, o CMSE decidiu fazer um novo teste da situação do abastecimento de gás. A decisão da Aneel de excluir a energia dessas termelétricas do planejamento do setor chegou a gerar um desentendimento entre Rondeau e Kelman. Conforme mostrou reportagem do Estado publicada na semana passada, o ministro enviou um ofício à Aneel no qual afirmava que não era responsabilidade exclusiva da agência calcular qual é o montante de energia disponível no País. Ontem, porém, ambos tentaram mostrar que o clima entre os dois está cordial. Rondeau e Kelman deram, juntos, uma rápida entrevista à imprensa após a reunião do CMSE - da qual ambos participaram. A troca de gentilezas chegou ao ponto de Rondeau passar a palavra a Kelman para que este anunciasse aos jornalistas a decisão do comitê de realizar novos testes sobre o abastecimento de gás no próximo mês.