Aneel vota na 5ª reajustes das tarifas da CELG e CHESP A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá votar, quinta-feira, em reunião extraordinária, reajustes das tarifas da Companhia Energética de Goiás (CELG) e da Companhia Hidrelétrica São Patrício (CHESP) que devem entrar em vigor na próxima segunda-feira, dia 12. A CELG abastece Goiânia e cerca de 97% da população total de Goiás e a CHESP, 83 mil habitantes do Vale do São Patrício, também em Goiás. No ano passado, a CELG teve um reajuste médio de 25,91% e a CHESP, de 21,66%.