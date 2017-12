Anef: 76% das vendas foram financiadas As vendas financiadas - crédito direto ao consumidor (CDC), leasing e consórcio - de veículos responderam por aproximadamente 76% do total de 1,48 milhão de unidades comercializadas no mercado brasileiro no ano passado. A informação é da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). De acordo com a Anef, 24% dos veículos foram comprados à vista, enquanto 8% foram financiados por operações de leasing; 49% por CDC e 19% por meio de consórcios. Em 1999, as vendas à vista corresponderam a 40% do total dos 1,25 milhão de veículos comercializados no mercado interno. Cerca de 12% foram financiados por leasing; 27% por CDC e 21% por consórcios. A Anef estima que as vendas à vista em 2001 vão cair para um patamar em torno de 20% do total, enquanto as vendas por CDC vão subir para 58%. De acordo com a entidade, as operações de leasing devem ter participação de 5% no total, enquanto que os consórcios devem representar 17% do volume de vendas deste ano. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) prevê a comercialização de 1,6 milhão de unidades no mercado interno este ano. Os bancos das montadoras ligados à Anef participaram de aproximadamente 50% das operações de financiamento - CDC e leasing - em 2000.