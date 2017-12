Anef: juros do financiamento de veículo subirão Só um improvável comportamento otimista do mercado futuro de juros pode impedir que as taxas para financiamento de veículos subam nos próximos dias, em razão da alta da Selic - taxa básica de juros - que passou de 16,75% para 18,25% ontem. A expectativa é da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). "O aumento de 1,5 ponto porcentual na Selic pegou todas as nossas associadas de surpresa e as taxas devem subir até a próxima semana ou até no fim de semana", afirmou o presidente da Anef, Luiz Carlos Andrade, depois de ter conversado com representantes dos bancos das montadoras esta manhã. Juros podem subir até 1 ponto porcentual Em reunião realizada ontem, os diretores das empresas associadas chegaram a fazer simulações levando em conta um aumento de até 1 ponto porcentual na taxa. "Isso era o que esperavam os mais pessimistas", observou Andrade. Segundo ele, as taxas para financiamentos de veículos vão ser ajustadas por conta da elevação dos juros no mercado futuro, que tendem a ficar mais altos. O presidente da Anef lembrou que, do dia 1º de janeiro até ontem (20), as taxas no mercado futuro passaram de 16,5% para 23%, uma alta de 6,5 ponto porcentual, ante um aumento de 1,5 ponto porcentual para a Selic, que subiu de 15,25% para 16,75% no período. "Nossa visão é de que a alta da Selic deva provocar uma agitação ainda maior no mercado futuro", afirmou Andrade. Além disso, segundo ele, a reserva de caixa dos bancos de montadoras está apertada, sendo suficiente para apenas dois ou três dias de operações.