Anef: juros mais atrativos em 2001 As perspectivas da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) também são positivas com relação a queda dos juros nos financiamentos de veículos. O diretor-executivo da associação, José Romelio Brasil Ribeiro, aponta o cenário econômico como principal fonte de otimismo. Ele afirmou que a taxa Selic é a principal variável econômica que influencia as montadoras no momento de redução dos juros. "Se a Selic continuar caindo, os juros dos financiamentos sofrerão novas reduções e ficarão mais atrativos para o consumidor", revela. A taxa média mensal de juros para o segmento de leasing de veículos, que em janeiro de 1999 estava em 3,95% ao mês, fechou o ano 2000 ao redor de 2,00% ao mês, segundo a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). Com relação ao volume de recursos de 2000 , ainda não existe um número oficial. A expectativa da Anef é que os bancos das montadoras fechem o ano 2000 com um volume de recursos aproximado de R$ 6,3 bilhões. Os dados oficiais serão apresentados em fevereiro. O volume previsto equivale a um aumento de 57,8% do total de créditos em relação aos resultados de 1999, que foi de R$ 2,8 bilhões. Se confirmado, o volume recorde do setor, de R$ 4,5 bilhões em 1998, deve ter sido superado.