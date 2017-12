Anef prevê aumento de taxas de financiamento A Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) avalia que o aumento de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, a Selic, de 16,25% para 16,75% ao ano, somado a outros fatores, como as discussões no Senado, a crise energética e a renegociação da dívida Argentina, deverá influenciar nas taxas de financiamento dos automóveis. Segundo o presidente da Anef, Luiz Carlos Andrade Júnior, a taxa média dos bancos das montadoras, na ponta do consumidor, deverá passar dos atuais 2,19% ao mês para 2,26% ao mês No final de abril, a taxa era de 2,14% ao mês. Banco Ford O Banco Ford anunciou ontem uma alta na taxa de juros para o financiamento de veículos zero-quilômetro. Nos planos com 20% de entrada, a taxa passou de 2,24% para 2,28% ao mês nas operações em até 24 meses e de 2,24% para 2,38% ao mês nos financiamentos em até 36 vezes. Já nos planos em até 48 meses, a taxa mensal subiu de 2,34% para 2,48% ao mês. Para as operações com 50% de entrada, a taxa mensal foi elevada de 2,19% para 2,23% no caso dos financiamentos em até 24 meses, de 2,19% para 2,33% nas operações em até 36 meses e de 2,39% para 2,43% em até 48 meses.