Anefac: abusos nos juros do comércio A pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) registrou uma pequena queda das taxas de juros mensais em junho, em relação ao mês de maio. A média da taxa de juros passou de 7,47% para 7,40%, resultando uma taxa anual de 135,53%. Comparando esse porcentual médio a uma inflação esperada de 6% para este ano e a taxa básica de juros da economia (Selic) de 17,50% ao ano em junho, as taxas repassadas aos consumidores continuam elevadas e abusivas. Hoje a taxa Selic já está em 17% ao ano. As informações dos anúncios referente aos juros do crediário ainda continuam fora dos padrões. O Código de Defesa do Consumidor determina que, quando o preço à vista é diferente do preço a prazo, a loja deve informar em destaque as taxas de juros mensal e anual praticada. Segundo a pesquisa, 76% não mostram em destaque os juros praticados e 65% não informam de forma clara ou legível a taxa de juros. Além disso, dos que informam a taxa de juros, 41% comunicam uma taxa inferior a efetivamente praticada e 96% não informam a taxa anual de seus financiamentos. Consumidor continua desinformado A desinformação do consumidor foi comprovada no levantamento realizado nas lojas junto aos consumidores. Entre os 813 entrevistados, 96% entram num financiamento sem saber qual a taxa embutida nos mesmos e se ela é elevada ou não. Preocupam-se somente com o valor da prestação e se ela se encaixa em seu orçamento. Quanto aos setores do comércio, as agências de turismo, lojas de artigos de informática, loja de artigos e aparelhos celulares e agências de veículos foram os que apresentaram mais abusos nas vendas a prazo em junho. Os problemas mais freqüentes nos financiamentos realizados no comércio são os que não fornecem informações das taxas praticadas, cobram taxas superiores às anunciadas, além de informações ilegíveis ou não claras. Constatou-se também que os maiores abusos são praticados nos financiamentos mais curtos, normalmente com uma entrada e mais dois ou três cheques pré-datados. A Anefac concluiu que os juros praticados no comércio no mês de junho continuam absurdamente elevados. A prática de irregularidades como juros abusivos e anúncios mentirosos é uma constante nos vendas a prazo, reafirmando que muitos empresários permanecem com a mentalidade inflacionária e aproveitam para obter ganhos financeiros extraordinários. A conseqüência desta situação gerada pelas altas taxas de juros são os altos níveis de inadimplência. Leia mais sobre o estudo da Anefac em relação a juros para linhas de crédito em matéria a seguir.