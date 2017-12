Anefac: consumidor ganha pouco com queda da Selic Os consumidores não serão muito beneficiados pela queda em meio ponto porcentual anunciada há pouco pelo Banco Central (veja mais informações no link abaixo). O economista Miguel Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Executivos em Finanças (Anefac), fez as contas sobre o impacto da redução dos juros no bolso de quem paga, por exemplo, crediário de lojas. A taxa média do mercado em carnês de lojas é de 7,4% ao mês. Caso a redução anunciada agora seja integralmente repassada para o consumidor, essa taxa cairia para 7,36% ao mês. Ribeiro de Oliveira cita o exemplo de uma geladeira, que custe R$ 800, financiada em 12 prestações. Com a taxa de 7,4% ao mês, o comprador pagaria 12 parcelas de R$ 97,37, totalizando R$ 1.168,44. Com a redução dos juros, a taxa cairia para 7,36% ao ano e as 12 prestações passariam a ser de R$ 97,14. Ao final do financiamento, o valor total pago seria de R$ 1.165,68. A diferença na compra da geladeira seria de R$ 0,23 em cada prestação, ou R$ 2,76 ao fim do financiamento. "Os juros no Brasil ainda são dos mais altos do mundo. O que é mais grave é a diferença entre a taxa básica e a taxa cobrada dos consumidores", diz o vice-presidente da Anefac. Ele lembra que os juros no caso do empréstimo de financeira, por exemplo, podem chegar a 270% ao ano. A expectativa da Associação é que, como existe um espaço muito grande entre a Selic e as taxas de juros cobradas dos tomadores de crédito, os bancos podem efetuar reduções superiores ao efeito direto da taxa Selic. Vale destacar que no período entre março de 1999 e junho de 2000, sem considerar esta última redução da taxa Selic, o Banco Central reduziu o juros de 45,00% ao ano para 17,50% ao ano - uma queda de 61,11%. Entretanto, as taxas cobradas na ponta foram reduzidas somente em 37,37% demonstrando que nem todas as reduções promovidas na taxa Selic chegou efetivamente ao consumidor.