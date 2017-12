Anefac: elevação da Selic terá impacto pequeno A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac, diz que a elevação da taxa básica de juros de 16,75% para 18,25% ao ano terá um efeito direto muito pequeno nas operações de crédito, principalmente nas operações de pessoas físicas. No período entre março de 1999 e maio de 2001, sem considerar esta última elevação da taxa Selic, o Banco Central reduziu a taxa de 45,00% para 16,75% ao ano, uma queda de 62,78%. Entretanto, as taxas cobradas na ponta foram reduzidas na média somente em 41,74%, demonstrando que nem todas as reduções promovidas na taxa Selic chegaram efetivamente ao consumidor. Mas a recente alta da Selic para os juros do mercado pode provocar uma redução nas vendas devido a uma maior insegurança dos consumidores com os rumos da economia e de seus empregos. Também contribuiria para a queda nas vendas o próprio encurtamento dos prazos de financiamento, que aumenta as prestações. Com isso, reduz-se o poder de compra dos consumidores, principalmente da população de menor renda, que mais utiliza os crediários de prazos maiores. Outra conseqüência negativa da alta da Selic é que, no ano passado, dada a queda na taxa básica de juros, as instituições financeiras acabaram ampliando o volume de crédito ao consumidor. Esse fato gerou uma concorrência maior no sistema pela disputa do cliente, pressionando para baixo as taxas de juros. Agora, a tendência pode ser interrompida, com o retorno de parte dos recursos das instituições financeiras a aplicação em títulos públicos, as quais apresentam pouco risco. Nesse contexto de juros mais altos, o consumidor deve ser ainda mais exigente, comparando o valor total dos bens que deseja adquirir, o valor das prestações em cada plano e as taxas de juros praticadas. A pesquisa de preços é fundamental. Na verdade, o mais recomendável num país como o Brasil, em que as taxas são muito elevadas, é poupar e ter seu capital remunerado, e depois comprar à vista, o que rende até um bom desconto para quem pechinchar. Veja mais dicas de consumo no link abaixo. Veja abaixo a relação das taxas médias praticadas pelo mercado para a pessoa física. Linha de crédito Taxas Atuais Novas Taxas Variação Mês Ano Mês Ano Juros comércio 6,85% 121,46% 6,96% 124,21% 1,61% Cartão de crédito 10,25% 222,51% 10,36% 226,39% 1,07% Cheque especial 9,49% 196,82% 9,60% 200,42% 1,16% CDC bancos 4,03% 60,66% 4,14% 62,71% 2,73% Empréstimo pessoal bancos 4,78% 75,12% 4,89% 77,34% 2,30% Empréstimo pessoal financeiras 11,10% 253,65% 11,21% 257,87% 0,99% TAXA MÉDIA 7,75% 144,91% 7,86% 147,93% 1,42%