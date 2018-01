Anefac: juros ao consumidor têm pequena queda A pesquisa mensal da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) aponta pequena queda nas taxas de juros ao consumidor. A taxa média caiu 0,03 pontos percentuais, recuando de 7,99% em julho para 7,96% ao mês em agosto. A taxa de juros cobrada no empréstimo pessoal realizado por financeiras foi a maior taxa cobrada ao consumidor em agosto, chegando a 11,33% ao mês. Em seguida, ficou o cartão de crédito, com 10,48% ao mês. Dentre as linhas de crédito, a de CDC (crédito direto ao consumidor) foi a que caiu mais; 2,78% no mês de junho, passando de 4,31% ao mês para 4,19% em agosto. Essa foi a menor taxa disponível ao consumidor. Veja a seguir o link para a pesquisa completa da Anefac.