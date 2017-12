Anefac: juros da linha de crédito estão altos A pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) de juros das linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas apontou uma redução em junho, em relação a maio, de apenas 0,05 ponto percentual. A taxa caiu de 8,19% para 8,14% ao mês. Esta taxa equivale a um juro anual de 155,76%, uma grande distorção em relação à taxa Selic - que é a taxa básico de juro no País - do mês passado, de 17,5% ao ano. A taxa mais elevada é a dos empréstimos pessoais de financeiras, com a média mensal de 11,61%, equivalente a uma taxa anual de 273,63%. O crediário para o setor de veículos foi o que apresentou a menor taxa mensal, 3,59% em junho. O estado de São Paulo praticou a menor taxa média de juros do crediário em relação aos demais estados, com taxa mensal de 7,28%, enquanto que o Paraná apresenta a maior média mensal de juros, 7,54%. Nos juros médios cobrados no varejo, a pesquisa apontou que, para o prazo superior a 18 vezes, a taxa de juro mensal é de 8,29%, equivalente a uma taxa anual de 160,05%. Para financiamentos em até 6 vezes, a média de juros mensais é de 5,31%, correspondendo a uma taxa anual de 86,05%. Queda da Selic ainda não foi repassada as taxas do consumidor As taxas de juros têm superado muito a inflação. No ano, o IPC-Fipe acumulava até junho variação de 0,87%, enquanto os juros médios do crediário acumulado no período foram de 54,10%. A pesquisa de junho indica que a contínua queda da taxa Selic não foi suficiente para fazer com que as taxas repassadas para os consumidores recuem na mesma proporção. A inflação e o juro do CDI - Certificado de Depósito Bancário - registram taxas bem menores do que as praticadas nas linhas de crédito para pessoas físicas.