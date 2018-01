Anefac: juros do comércio em queda A pesquisa de juros realizado pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), referente ao mês de dezembro último, apresentou queda nas principais linhas de crédito oferecidas pelo comércio. Em novembro os juros médios mensais ficaram em 6,90% e em dezembro caíram para 6,85%, equivalente a uma taxa anual de 121,46%. Apesar desta queda, a redução dos juros no comércio é muito pequena em comparação a redução da taxa básica de juros (Selic). Em dezembro, a taxa Selic caiu de 16,5% para 15,75% ao ano. O levantamento mostra claramente que as instituições financeiras ainda não repassaram totalmente a queda da taxa Selic para os juros cobrados dos consumidores. A pesquisa completa da Anefac está no link baixo.