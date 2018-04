Anefac prevê impacto do novo IOF para crédito A idéia do governo de elevar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou ainda ampliar a incidência da cobrança anunciada ontem pelo ministro da Fazenda Pedro Malan deve encarecer o custo do crédito ao consumidor. Mas a abrangência e o peso deste impacto ainda não estão claros, segundo o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac),Miguel José Ribeiro de Oliveira. "Hoje, a alíquota de IOF é de 1,5% ao ano para pessoa física. Com uma alíquota de 15% ao ano, por exemplo, o impacto no custo do crédito será significativo, pois a taxa de juros, que já está elevada, vai sofrer um aumento de 1,2 pontos porcentuais", declara Oliveira. Isso significa que a taxa média mensal de juros para a pessoa física, que está em 7,92%, segundo dados da Anefac, passaria para 9,12%. Por outro lado, com uma de 3% ao ano, o impacto no custo do crédito não seria tão grande, de acordo com o vice-presidente da Anefac. Ele calcula que, neste caso, a taxa de juros mensal seria elevada em 0,25 ponto porcentual. Levando-se em conta a taxa média mensal de juros para pessoa física da Anefac, o patamar subiria de 7,92% ao mês para 8,17% ao mês. Segundo anunciado ontem, as alterações na cobrança do IOF têm por objetivo compensar a queda na arrecadação, o que já é previsto devido à demora na votação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2004. Segundo cálculos do governo, o governo deixará de arrecadar R$ 400 milhões por semana sem a cobrança da CPMF. Oliveira esclarece que, levando-se em conta esta explicação, o objetivo do governo pode ser alcançado tanto com um aumento menor da alíquota durante um período de tempo maior quanto com uma alíquota maior em um período mais reduzido. "Mas, para o tomador de crédito, está decisão terá efeitos diferentes", avalia. Acrefi é contrária à decisão O presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Ricardo Malcon, avalia que qualquer que seja o aumento da alíquota de IOF resultará em uma decisão contrária à tendência de redução do custo de crédito para o consumidor. "O momento não é oportuno. Todo o sistema financeiro trabalhava com a expectativa de crédito mais barato e reaquecimento da economia, o que pode não se confirmar, caso a forma de cobrança do IOF seja, de fato, implantada", avalia. De qualquer forma, segundo ele, uma elevação da alíquota do IOF não seria suficiente para cobrir as perdas com o atraso da votação da CPMF. Como é cobrado o IOF hoje O IOF é cobrado sobre as operações de crédito e seguro realizadas por instituições financeiras e seguradoras. Hoje, a alíquota é de 1,5% ao ano para pessoa física, o que significa uma taxa de 0,0041% ao dia sobre o valor do empréstimo. Para aplicações financeiras, o IOF incide sobre o rendimento no resgate da aplicação. A alíquota varia de acordo com o período em que o dinheiro ficou investido. Acima de 30 dias, o rendimento deixa de ser tributado. Em relação às operações de crédito, Oliveira, da Anefac, lembra que o imposto incide sobre operações bancárias e no comércio em geral. "Quem compra uma geladeira a prazo paga IOF", afirma. Ele destaca que, para as compras realizadas com cartão de crédito, o Imposto pode ser cobrado apenas se o cliente efetuar o pagamento depois da data de vencimento da fatura. Isso porque, até esta data, a operação não é considerada um financiamento. A partir daí, a administradora cobra a alíquota de IOF de acordo com o número de dias que a dívida ficar em aberto. Veja mais informações sobre o assunto e os detalhes sobre a cobrança do imposto nos links abaixo.