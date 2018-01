Anefac: queda nos juros do comércio em outubro Segundo a pesquisa mensal de juros da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a taxa média de juros do comércio apontou queda de 0,06 pontos percentuais, de 6,85% ao mês em setembro para 6,79% ao mês em outubro. Em média, as linhas de crédito ao consumidor também apresentaram queda de 0,12 pontos percentuais, de 8,11% ao mês em setembro contra 7,99% ao mês em outubro. A maior queda de juros apresentada no levantamento foi a taxa cobrada por financeiras em empréstimo pessoal, 0,48 pontos percentuais, de 12,01% ao mês em setembro passou para 11,53% ao mês de outubro. No entanto, esta linha de crédito é apontada como a mais cara para o consumidor em relação as demais linhas disponíveis. Veja abaixo o link da pesquisa completa da Anefac.