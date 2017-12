Anefac: Selic não altera juros ao consumidor O vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, acredita que a elevação de 0,75 ponto percentual na Selic não terá um efeito direito pequeno nas operações de crédito direto ao consumidor. Ontem a taxa básica referencial da economia (Selic) foi elevada de 18,25% para 19% ao ano. "Não deverão ocorrer elevações das taxas de juros nas linhas de crédito mais caras, como cheque especial, cartão de crédito rotativo e empréstimo pessoal", afirma. Miguel lembra que no período de março de 1999 e maio deste ano, sem considerar as últimas elevações da Selic, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 45,00% ao ano para 18,25% ao ano, ou seja uma queda de 59,44%. "Entretanto, as taxas cobradas na ponta foram reduzidas, em média, 40,19%. Isso demonstra que nem todas as reduções da Selic chegaram ao consumidor", avisa o vice-presidente da Anefac. Inadimplência piora e prazos ficam menores O executivo da Anefac ressalta que o consumidor terá de se acostumar com taxas de juros em patamares elevados. Segundo ele, a interrupção no processo de redução da Selic promoverá uma piora nos índices de inadimplência e pode levar os agentes econômicos a continuarem encurtando os prazos de financiamentos. "O aumento da Selic pode ser um fator psicológico negativo para os consumidores, que, inseguros com os rumos da economia e de seus empregos, deverão reduzir suas compras a prazo", destaca. De acordo com o vice-presidente da Anefac, o fator psicológico negativo da alta dois juros deve atingir, principalmente, a população de menor renda, que mais utiliza os crediários de prazos maiores. Veja no link abaixo matéria com um levantamento com os principais bancos, financeiras e bancos de montadoras sobre planos de alteração nas taxas de juros por causa da recente elevação da Selic.