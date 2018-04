Anefac: taxas de juros praticamente estáveis A pesquisa mensal de juros da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) apresenta taxas médias de juros praticamente estáveis entre os meses de junho e julho. Na média, as taxas mensais se elevaram em apenas 0,01 ponto percentual. A taxa média ficou em 8,08% ao mês, equivalente a juros anuais de 154,06%. Dentre as modalidades de crédito pesquisadas, o maior aumento foi nas taxas do CDC (Crédito Direto ao Consumidor), que ficaram em média em 4,27% mensais, alta de 2,40%. De qualquer forma, essa linha continua sendo a mais atrativa para os consumidores. As taxas do cheque especial foram as que apresentaram a maior queda, de 0,81% em média, ficando em 9,78% ao mês. O empréstimo pessoal de financeiras continua cobrando a maior taxa, com média de 12% ao mês. Nos juros do crediário por setor, as únicas taxas que tiveram aumento foram para a venda de veículos, alta de 2,90%, de 3,45% mensais em junho para 3,55% em julho. Veja no link abaixo a pesquisa completa da Anefac.