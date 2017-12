Anef:financiamentos recorde de veículos em 2000 As empresas financeiras das montadoras de veículos encerraram o ano passado com um volume recorde financiado de R$ 7,2 bilhões. O resultado representa um aumento 89,5% ante o volume de 1999, de R$ 3,8 bilhões. O índice encerrou 2000 em 4,83%. Junto com o aumento no volume de financiamentos cresceu também o índice de inadimplência no setor, 3,7% em relação ao mesmo período de 99. As informações foram divulgadas esta manhã pela Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), em São Paulo. A Anef atribuiu o maior volume de financiamentos à redução das taxas de juros praticadas pelos bancos das montadoras, à estabilidade econômica do País e ao alongamento dos prazos. De acordo com a entidade, que reúne 23 empresas, os bancos das montadoras reduziram em cerca de 7 pontos percentuais suas taxas praticadas no ano passado, ante uma queda nominal de 3,3 pontos percentuais na taxa Selic entre dezembro de 99 e o mesmo mês de 2000. O prazo médio de financiamento, que em 99 foi de 24,4 meses, passou para 26,9 meses no final de 2000, o equivalente a um aumento de 10,2%.