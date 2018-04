Anfavea confirma melhor 1º trimestre da história para carros As vendas de veículos novos no país cresceram 31,8% em março, na comparação com o mês anterior, e acumularam alta de 18,1% no primeiro trimestre em relação a igual período do ano passado, informou nesta quinta-feira, dia 5, a associação que representa as montadoras instaladas no País, Anfavea. Trata-se do melhor março de toda a história automobilística e, conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo na terça-feira, dia 3, foi o melhor primeiro trimestre da história da indústria automobilística. O mercado de carros tem puxado a atividade industrial do País, favorecido principalmente pelos juros baixos e prazos longos no financiamento e estabilidade econômica. A produção subiu 21,1% no mês passado na comparação com fevereiro, para 246,5 mil unidades. De janeiro a março, a produção teve crescimento de 4% sobre igual intervalo de 2006, para 655,2 mil unidades. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb, revisou para cima as projeções de vendas para o mercado interno e de produção para 2007. A nova estimativa é de que as vendas internas totalizem 2,21 milhões de unidades em 2007, um crescimento de 14,5% ante o registrado em 2006. A projeção anterior para 2007 era de que as vendas internas totalizassem 2,08 milhões de unidades, ou um aumento de 7,7% ante o ano anterior. Os fortes números de venda e produção no primeiro trimestre justificaram as revisões, informou a Anfavea. Crédito O financiamento tem sido o combustível para a venda de carros. O volume de crédito disponível para o segmento em março era de R$ 65 bilhões, o que representa um volume 24% maior do que o registrado em março do ano passado. De olho nesse nicho, a briga entre os bancos para atrair o cliente que parcela a compra é feroz. Além dos feirões que as montadoras fazem nas fábricas nos fins de semana, bancos e financeiras organizam feirões próprios e convidam os lojistas, normalmente multimarcas que vendem modelos novos e seminovos. Também há promoções de juros, parcelamentos escalonados e até sorteio de prêmios. Atualmente, de cada 100 carros novos vendidos, mais de 70 são por meio de financiamento. No segmento de usados, o porcentual é parecido. Os riscos nos empréstimos para a compra de um carro são muito menores, por exemplo, do que na compra de celulares e eletrodomésticos. O carro pode ser retomado e revendido em leilão. Alerta Mas os dirigentes da indústria automobilística não se contentam. Nesta quarta-feira, dia 4, eles fizeram um alerta ao recém-empossado ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge: o setor está perdendo competitividade no mercado externo por causa do câmbio valorizado. "O mercado interno está forte e deve continuar forte por causa do aumento do crédito, mas temos um desafio da competitividade nas exportações", disse Golfarb, após se reunir com o ministro. Golfarb, que estava acompanhado por toda a diretoria da Anfavea, informou que houve queda de 13% nas unidades exportadas no primeiro bimestre de 2007 e um aumento de 125% nas importações de veículos de luxo. Segundo ele, é nesse segmento de veículos mais caros, por exemplo, que os coreanos estão chegando ao Brasil. Disse ainda que o País perde mercado no exterior para países como a China, Coréia e Índia. "As pessoas estão comprando carro. Se minhas vendas estão caindo, alguém está vendendo." Os dados da balança comercial no primeiro trimestre de 2007, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento na segunda-feira, mostram que houve queda de 14,2% nas exportações de carros de passageiros em relação ao primeiro trimestre de 2006. O presidente da Anfavea contou que Miguel Jorge perguntou detalhes sobre o cenário enfrentado pelo setor automotivo e se disse preocupado com a competitividade. Os representantes das montadoras pediram ajuda ao ministro para conseguir liberar créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retidos nos Estados. Isso seria uma forma de compensar as perdas causadas pela valorização do câmbio. Segundo ele, só em São Paulo as empresas têm cerca de R$ 3 bilhões a receber.