Anfavea diz que volume de aço importado não justifica sobretaxa A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) voltou a criticar nesta terça-feira um eventual aumento da alíquota de importação do aço para 30%, em estudo pelo governo brasileiro. Na opinião das montadoras, o volume importado pelo País não justifica a adoção de tarifas protecionistas. A sobretaxa é uma reivindicação das siderúrgicas brasileiras como forma de defesa a um possível desvio do fluxo mundial de comércio do aço por conta das barreiras impostas pelos Estados Unidos. "As importações brasileiras de aço em março último foram de 65 mil toneladas, apresentando queda de 9% em relação à média mensal de 71 mil toneladas importadas pelo País em 2001, com base em dados da Secex -Secretária de Comércio Exterior", informa a nota distribuída hoje pela Anfavea. "Ou seja, em plena crise internacional do aço, as importações estão caindo e não há como alegar aumento de oferta - via aquisições no exterior- no mercado brasileiro como razão para a adoção de elevação tarifária", completa o texto. O setor automotivo é o segundo maior consumidor de aço do País, ficando atrás apenas do segmento de construção civil. Anualmente, as montadoras brasileiras consomem cerca de 3 milhões de toneladas de aço, adquiridas em sua maior parte da siderurgia nacional. Um veículo fabricado no Brasil leva cerca de 400 quilos de aço plano e 150 quilos de aço não plano utilizado na produção de peças e componentes. Atualmente, as principais siderúrgicas brasileiras e as montadoras estão negociando um aumento de 12% nos preços do aço. A exemplo do que ocorre quase todos os anos, a imposição do reajuste pelas usinas é acompanhada de uma queda-de-braço entre os dois setores, uma vez que as montadoras alegam que não teriam condições de repassar o aumento para o consumidor em razão da desaceleração nas vendas de veículos no mercado brasileiro desde o segundo semestre de 2001. No primeiro trimestre deste ano, o volume d e veículos comercializados no varejo caiu 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos impasses, em 2002 e 2001, a Volkswagen chegou a importar aço como forma de protestar contra os aumentos. Na visão da Anfavea, apesar de a indústria automotiva não importar aço atualmente, um aumento da alíquota deixaria as montadoras sem alternativas, caso houvesse a necessidade da compra do insumo no mercado externo.