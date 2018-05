Anfavea: Estoque de veículos chega a 415,3 mil unidades Os estoques de veículos cresceram de 36 para 39 dias úteis entre maio e junho e saltaram de 385,3 mil para 415,3 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Deste total, as concessionárias ampliaram os estoques de 27 para 30 dias úteis, ou de 290,4 mil para 321,7 mil veículos. Já as montadoras reduziram os estoques de 94,9 mil para 93,6 mil unidades, volumes que correspondem à manutenção de estoques para nove dias úteis no período.