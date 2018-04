Anfavea: estoques equivalem a 31 dias de vendas A indústria automotiva encerrou janeiro com 193.384 veículos em estoque, o que equivale a 31 dias de vendas, segundo informações da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O presidente da entidade, Jackson Schneider, ponderou, no entanto, que o estoque de 31 dias de vendas já leva em consideração o atual nível de comercialização de veículos. "Em setembro, 26 dias de vendas correspondiam a 260 mil veículos", disse. O executivo afirmou ainda que a falta de produtos no mercado é pontual e natural. Questionado se a indústria errou a mão ao calcular as férias coletivas para regularizar os estoques, que em dezembro eram de 305 mil unidades, Schneider disse que não. "As férias coletivas foram uma resposta para aquele momento, mas estamos retomando a produção agora e é natural que haja uma demora na retomada, uma vez que a cadeia é bastante complexa", disse. O presidente da Anfavea ressaltou ainda que a programação de investimentos do setor está mantida até o momento, apesar das mudanças no cenário por conta da crise financeira internacional. "Não tenho notícia de nenhuma empresa associada cancelando ou adiando investimento", garantiu. O executivo lembrou ainda que a programação de investimentos é feita pensando no longo prazo. Fevereiro A média diária de vendas de veículos em fevereiro deve ficar em 9,8 mil unidades, segundo projeção divulgada por Schneider. Para a produção, a entidade estima um volume médio diário de 10,8 mil unidades. Os dois números são maiores que o registrado no primeiro mês do ano, quando a indústria vendeu 9,4 mil veículos e produziu 8,9 mil por dia. O executivo lembrou, no entanto, que fevereiro tem apenas 19 dias úteis, ante 21 dias úteis de janeiro. "A expectativa é boa, as vendas estão sendo retomadas, mas não esperamos volumes semelhantes ao registrado antes da crise", afirmou o executivo. Segundo a Anfavea, em julho de 2008, o setor registrou uma média diária de vendas de 12,5 mil unidades, passando para 11,7 mil em agosto e 12,2 mil em setembro. A média diária da produção, por sua vez, foi de 13,8 mil em julho do ano passado, de 14,9 mil em agosto e de 13,7 mil em setembro. Emprego O presidente da Anfavea informou ainda que o setor fechou 1.858 vagas em janeiro, encerrando o mês com 126.188 empregos diretos.