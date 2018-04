Anfavea: montadora começa a sentir retorno do consumo O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider, afirmou hoje que as montadoras começaram a sentir neste final de semana o retorno dos consumidores às concessionárias. Ele atribuiu o movimento às promoções "importantes e intensas" das fabricantes de carros no período e ao próprio apoio do governo no reforço ao crédito para o setor. Schneider não forneceu números a respeito das vendas de veículos nos últimos dois dias, mas disse acreditar que as medidas anunciadas recentemente, como a liberação de R$ 4 bilhões pela Nossa Caixa aos bancos das montadoras, contribuirão para que as vendas da indústria parem de cair. Em outubro, a comercialização de veículos novos no mercado interno apresentou uma queda de 11% na comparação com setembro. "As medidas estão no rumo certo. É preciso olhar o mercado a cada momento para traçar uma previsão mais de longo prazo, mas acreditamos que seremos capazes de cumprir a meta de crescimento de 24% no mercado doméstico este ano", afirmou ele durante a abertura do 1º Congresso Internacional sobre Biocombustíveis. De janeiro a outubro, as vendas de veículos no País apresentaram um crescimento de 23,8% na comparação com os 10 primeiros meses de 2007. Durante o evento, a Anfavea está comemorando a marca de sete milhões de veículos flex comercializados.