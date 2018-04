Anfavea prevê alta de 6,4% nas vendas em 2009

Houve melhora nos prognósticos para a produção de veículos, que devem cair 5,2%, para 3,05 milhões de unidades. Antes, a Anfavea esperava baixa de 11,1%, para 2,86 milhões da unidades produzidas em 2009. Considerando apenas máquinas agrícolas, a projeção de recuo da ordem de 23,5% na produção, para 65 mil unidades, foi preservada.

Para as exportações, a Anfavea calcula um desempenho pior do que o previsto originalmente, tanto em volume quanto em valores. Em vez de 500 mil unidades embarcadas em 2009, que seria 32% inferior ao desempenho de 2008, a associação prevê que o Brasil venda 440 mil veículos no exterior, com uma queda de 40%.

Em valores, espera-se que as exportações cedam 43% em 2009, para US$ 7,9 bilhões. A estimativa anterior previa que as vendas externas totalizassem US$ 8,5 bilhões, com declínio de 39% sobre 2009.