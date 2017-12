Anfavea prevê menor volatilidade no preço do álcool O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb, acredita que o preço do álcool terá menor volatilidade (oscilação) daqui para frente. Segundo ele, a alta do produto é decorrente de efeito sazonal. "É natural que, no momento de entressafra da cana, haja problemas de preço", declarou. Ele lembrou que o crescimento das vendas dos veículos com motor bicombustível provocou um "vertiginoso" aumento no consumo do álcool. Segundo a Anfavea, a participação dos veículos com motores bicombustíveis (flex) sobre as vendas de automóveis novos atingiu em fevereiro 76,6%, e pode chegar a 90% até 2007.