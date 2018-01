Anfavea projeta crescimento de vendas de 11,6% para 2006 O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb, estima que o setor automotivo deve fechar 2006 com vendas 11,6% maiores em relação ao ano anterior, totalizando 1,9 milhão unidades. O resultado ficou acima da expectativa inicial da Anfavea, que era de 7,1%. A entidade trabalha com uma expectativa de vendas de 190 mil veículos para dezembro, valor 4% maior do que em novembro, e 3,5% superior a igual período do ano passado. Em relação às exportações, a associação projeta um aumento de 8%, para US$ 12,1 bilhões, cifra recorde na história do setor. Em volume, as vendas externas devem registrar queda de 5,2%, para 850 mil unidades. O desempenho também superou a expectativa inicial da Anfavea, que era de 2,7%. Para dezembro, a entidade projeta exportações de US$ 1 bilhão, valor 3% maior do que em novembro, e 11,6% superior a dezembro de 2005. A expectativa da Anfavea é de que a produção total do segmento cresça 4% em 2006, para 2,63 milhões de unidades, outro recorde do setor. A previsão inicial da entidade era de crescimento da produção de 4,5%. A expectativa é de que a produção no último mês do ano totalize 200 mil unidades, volume 9,6% menor do que o de novembro, e 3% inferior ao de dezembro de 2005. A Anfavea projeta ainda vendas internas totais em 2006 de 25,5 mil máquinas agrícolas, o que representa um aumento de 9,9% em relação ao ano anterior. 2007 Ainda segundo a Anfavea, as vendas de novos veículos em 2007 devem crescer 7,7 por cento, chegando ao recorde de 2,06 milhões de unidades. A expectativa da entidade é que a produção de veículos no ano que vem suba 3,8 por cento, para 2,73 milhões de unidades. De acordo com Golfarb, em 2006 o licenciamento de veículos deve ficar em torno de 1,9 milhão, crescimento de 11,6 por cento sobre 2005. A produção este ano deve atingir 2,63 milhões, alta de 4 por cento, disse Golfarb. Com a Reuters