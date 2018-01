Anfavea quer mudar cobrança do IPI sobre frete O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, disse também que no seu próximo encontro com o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, prevista para o dia 7, tentará avançar na discussão da proposta de mudanças na cobrança do IPI sobre frete de veículos e modificações no PIS/Cofins dentro da cadeia automotiva. Segundo o presidente da Anfavea, a idéia dos fabricantes é a de que as montadoras passem a fazer a contratação das transportadoras de veículos no lugar das concessionárias. Com isso, as montadoras ficariam responsáveis pelo recolhimento do IPI-Frete. Hoje, o IPI-Frete não é recolhido porque, por lei, só pode incidir sobre a produção. Pinheiro Neto disse ainda que, a partir do momento em que as montadoras passarem a ser responsáveis pelo transporte dos veículos, poderá haver uma redução no custo do frete, e isso poderá resultar numa "barateamento generalizado do custo do carro para o consumidor final". O presidente da Anfavea ressaltou que provavelmente haverá uma redução nos custos do frete mesmo com o recolhimento do IPI-Frete sendo feito pelas montadoras.