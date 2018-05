Anfavea registra produção e licenciamento recordes A produção de 1,86 milhão de unidades e a venda de 1,8 milhão de veículos no primeiro semestre deste ano são recordes históricos para uma primeira metade do ano, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Os recordes anteriores ocorreram em 2011, quando a produção entre janeiro e junho daquele ano atingiu 1,714 milhão de veículos e os emplacamentos somaram 1,73 milhão de unidades.