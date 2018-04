Anfavea: veículos flex representam 88,3% das vendas

Apenas no mês de junho, as vendas de veículos nesta categoria totalizaram 260.208 unidades, com uma participação de 89,8% do total de veículos comercializados no mês passado. O resultado indica um avanço em relação ao desempenho de maio, quando a participação era de 88,7%, com 210.485 unidades. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Emprego

Ainda de acordo com a Anfavea, o setor automotivo encerrou o mês de junho empregando 119.511 pessoas, o que representa uma queda de 0,7% em relação a maio e de 5,6% na comparação com um ano antes.

Em termos porcentuais, a maior baixa no número de empregados ficou com o segmento de máquinas agrícolas, cuja força de trabalho caiu 15,9% na comparação com junho do ano passado, passando de 17.148 para 14.427 vagas. Na mesma base de comparação, a área de autoveículos exibiu um declínio de 3,9% no contingente de empregados no período, saindo de 109.394 para 105.084 funcionários. Na comparação dos dados de maio e junho, o quadro de pessoal do segmento de máquinas agrícolas caiu 0,4% e o de autoveículos teve retração de 0,8%.

Máquinas agrícolas

As vendas internas de máquinas agrícolas no atacado somaram 4.242 unidades em junho deste ano, o que representa uma elevação de 5,6% ante maio e queda de 16,6% ante junho do ano passado, segundo a Anfavea.