Anfavea: venda de veículos novos subiu 1,5% em janeiro As vendas de veículos novos no mercado nacional somaram 197,5 mil unidades em janeiro deste ano, o que representa um crescimento de 1,5% em relação a dezembro de 2008. Na comparação com o mês de janeiro de 2008, as vendas caíram 8,1%. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo a entidade, a produção em janeiro totalizou 186,1 mil unidades, o que representa um crescimento de 92,7% em relação a dezembro. Na comparação com janeiro de 2008, a produção caiu 27,1%. As exportações de veículos no primeiro mês do ano totalizaram US$ 428,3 milhões, volume 50,5% menor que o de dezembro, e 58,2% inferior ao de janeiro de 2008. As vendas de automóveis e comerciais leves bicombustíveis ("flex fuel"), totalizaram 163.545 unidades em janeiro de 2009, com participação de 86,2% das vendas do segmento. No mesmo mês do ano passado, a participação dos veículos flex foi de 87,2%, segundo levantamento da Anfavea. Máquinas agrícolas As vendas internas de máquinas agrícolas no atacado somaram 3,1 mil unidades em janeiro de 2009, o que representa redução de 17,1% em comparação com dezembro passado. Em relação ao mês de janeiro de 2008, as vendas tiveram crescimento de 7,3%.