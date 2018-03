Anfavea: vendas de veículos caem 14,5% em novembro As vendas de veículos no mercado brasileiro somaram 251.698 unidades em novembro deste ano, com um recuo de 14,5% em relação a outubro e uma alta de 41,5% no confronto com o mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e novembro, foram vendidos 2.848.214 veículos, um acréscimo de 8,5% ante igual intervalo do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).