Angela Merkel também espreme limão

SÃO PAULO - A chanceler alemã Angela Merkel, apontada pela revista Forbes como a mulher mais poderosa do mundo, virou espremedor de limão.

Um souvernir criado pela União Democrata Cristã (CDU) transformou o cabelo de Merkel em instrumento para fazer limonada. O brinde foi feito para ser distribuído entre eleitores na atual campanha eleitoral na Alemanha.

As eleições ocorrem em setembro, em um momento em que a economia da Alemanha começa a ganhar mais força, segundo os últimos indicadores. A economia cresceu em ritmo mais forte no segundo trimestre deste ano, e confirmou a trajetória de recuperação iniciada no primeiro trimestre.

Espremedor com a cabeça de Angela Merkel: souvenir da União Democrata Cristã. Foto: Reuters

O governo de Angela Merkel aposta que o sentimento positivo entre empresas e consumidores deve acelerar o processo de recuperação. A fraqueza da economia da zona do euro continua afetando as exportações alemãs, e o esperado impulso de crescimento de economias emergentes da Ásia e da América do Sul ainda não se mostra consistente.

A mais recente pesquisa de opinião aponta que a coalizão de centro-direita da chanceler alemã ainda não tem votos para garantir maioria no Parlamento.