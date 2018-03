Angra 1 terá parada de manutenção até 20 de fevereiro A usina nuclear Angra 1 entrará em parada de manutenção preventiva no próximo sábado, com previsão de retorno ao sistema para o dia 20 de fevereiro. Segundo nota da Eletronuclear, estatal que administra a usina, a parada é para manutenção dos tubos dos geradores de vapor e faz parte do programa de controle e conservação desses equipamentos. Ainda segundo a nota, esses geradores serão substituídos em 2008. A Eletronuclear informou ainda que haverá outra parada de Angra 1, para reabastecimento de combustível, com início previsto para o dia 30 de julho.