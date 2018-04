Angra 2 volta a funcionar depois de 36 dias A usina Angra 2 voltou a ser ligada no Sistema Elétrico Brasileiro, depois de 36 dias de parada programada para reabastecimento de combustível, manutenções preventivas e inspeções, informou nesta terça-feira, 24, em nota a assessoria de imprensa da Eletronuclear. Às 7 horas desta terça, a unidade estava gerando 1080 MW, ou seja, 84% da potência nominal do reator. Esta foi a quinta parada para reabastecimento de Angra 2. Além da troca de um terço do combustível do núcleo do reator, o desligamento da usina permitiu que fossem realizadas outras 3.545 tarefas, como inspeções e testes dos tubos dos geradores de vapor; inspeção e troca dos selos das bombas de refrigerante do reator; substituição do motor da bomba de refrigerante do reator; reparo e troca de uma fase do transformador principal; revisão geral da turbina de alta pressão; e testes dos tubos das caixas do condensador. Segundo a assessoria de imprensa, para a execução dessas tarefas, foram contratadas empresas nacionais e estrangeiras que disponibilizaram cerca de 1.200 profissionais para dar suporte aos técnicos da Eletronuclear. O próximo reabastecimento está previsto para maio de 2008.