Angra dos Reis gera mais energia que térmicas da região As duas usinas nucleares de Angra dos Reis têm fornecido mais energia ao sistema elétrico do Sudeste do que todas as usinas térmicas instaladas na região, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O presidente da Eletronuclear, Zieli Dutra Thomé Filho, atribui essa situação ao baixo custo do combustível utilizado nas duas centrais atômicas (o elemento combustível, a partir do urânio), que está em torno de R$ 10 por MW/h, enquanto o gás natural utilizado pelas térmicas custa três a quatro vezes mais. Pelos dados do ONS, as duas centrais forneceram cerca de 1.800 MW médios ao sistema no mês passado, enquanto as térmicas à gás geraram cerca de metade, eqüivalendo a 6,45% e 4,43% do total consumido na região, respectivamente. E Zieli acredita que se a terceira usina nuclear for construída, será possível reduzir esse custo ainda mais, devido ao aumento de escala na produção do elemento combustível pela Indústria Nucleares Brasileiras (INB), também estatal. O presidente da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobrás (holding estatal de energia elétrica), acredita que o governo atual dará início à construção de Angra III. "O projeto foi incluído no Programa Pluri-Anual de Investimentos (PPA). Se o governo não apoiasse o projeto não incluiria a usina no PPA", disse Zieli em entrevista à Agência Estado, logo após sua palestra no seminário organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para discutir as condições de investimentos em usinas térmicas no País, tanto as movidas a gás quanto as nucleares. Zieli disse que o governo brasileiro está investindo na produção do elemento combustível e ele acredita que em breve o País terá todo o ciclo de produção desse combustível com tecnologia nacional. "Hoje só estamos fazendo a gaseificação do yellow cake e estamos aprendendo como se faz isso. Falta muito pouco para dominarmos todo o processo, o que dará maior autonomia ao País", disse. Ziele observou que o Brasil é um dos poucos países do mundo com reservas abundantes de urânio e o domínio do beneficiamento do minério dará vantagens estratégicas ao País na produção de energia elétrica. "Nós temos minério para as três centrais nucleares para vários e vários anos", observou.